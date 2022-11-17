Херсон, 17 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева должна выйти на свободу сегодня, 17 ноября. Об этом журналистам сообщил её супруг Павел Губарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он пояснил РИА Новости, что таковы собственные данные Екатерины Губаревой, задержанной силовиками ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, Губарева, курирующая в администрации Херсонской области социальную политику и цифровизацию, с 15 ноября прекратила выходить на связь. Позже стало известно о её задержании в рамках уголовного дела. Официальной информации об этом пока не последовало.