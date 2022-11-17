Шебекино, Белгородская область, 17 ноября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Киевский режим бьёт по жилым районам и инфраструктурным объектам в России не «в ответ» на действия армии России, а просто потому, что может наносить такие удары, отметил 17 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Https://www.admshebekino.ru Шебекино

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в регионе был сбит беспилотник, его обломки упали на территории подстанции «Кафа». Электроснабжение нарушено не было.

Также 17 ноября был в очередной раз обстрелян из «Градов» город Шебекино в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем — снаряды попали в частный жилой дом.

“Чем больше у [Киева] будет возможностей, тем шире будет география ударов по российской территории. Безотносительно того, куда и когда мы направляем свои ракеты. Мы можем лишь уменьшать эти возможности путем разведки, выявления и поражения средств противника», — отметил Коц.