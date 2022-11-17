Луганск, 17 ноября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Киевские боевики концентрируют технику в направлении Луганской Народной республики, но Вооруженные силы России готовы отразить эти атаки. Об этом 17 ноября заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Мы знаем о том, что идёт концентрация личного состава техники (ВСУ), возможно, в нашем направлении, в направлении на Луганскую Народную Республику, но мы готовы отразить эти атаки», — сказал он РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что российские военнослужащие справятся со стоящей перед ними задачей.