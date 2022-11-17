Уфа, 17 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Новый профессиональный праздник появится в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты госсобрания республики приняли закон об установлении дня работника промышленности Башкирии, который будет отмечаться 1 декабря, в день принятия важного закона.

1 декабря 2015 года был принят закон Башкирии «О промышленной политике в Республике Башкортостан», который регулирует правоотношения в данной сфере всех участников.

По словам министра промышленности, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева, новый праздник затронет свыше 150 крупных и средних предприятиях промышленности Башкирии с общей численностью сотрудников более 250 тысяч человек.

Сообщается, что закон об установлении нового профессионального праздника был принят в третьем чтении. В ближайшее время он будет передан на подпись главе региона.

Отмечается, что подобный региональный праздник отмечают и в некоторых других субъектах Российской Федерации (в Москве, Ульяновской и Кировской областях).

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