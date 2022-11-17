Москва, , 14:22 — REGNUM Судя по реакции лидеров стран НАТО на инцидент с «польским трактором», к открытому прямому конфликту с Россией альянс не готов, написал 17 ноября в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

“Умирать за польский трактор там ни у кого нет желания, кроме, разве что, трех прибалтийских недоразумений. Пошедшая в ход формула «неважно чья ракета, все равно Россия виновата» — это не то основание, чтобы затевать на ровном месте полноценный военный кризис», — отметил Куликовский.

Следовательно, Россия может переходить к мерам, от которых ранее воздерживалась из опасений эскалации, в том числе — уничтожать транспортную инфраструктуру, полагает журналист.

Более того, можно предполагать, что инцидент не приведет и к увеличению объемов военной помощи Киеву, уверен Куликовский:

«Передавать будут ранее обещанное, будут планировать и дальше, но ждать какого-то ускорения и качественного скачка не стоит. В том числе потому, что за прошедшие два дня Зеленский всех изрядно достал своим неуемным желанием столкнуть НАТО в войне с Россией, и давать ему в руки лишние возможности для реализации этого плана нет смысла», — отметил он.

15 ноября стало известно о падении ракеты на территории Польши. Два человека погибли. Судя по имеющейся информации, ракету выпустили киевские службы ПВО.