Луганск, , 14:25 — REGNUM Системы ПВО плотно прикрывают небо над Луганской Народной Республикой, количество обстрелов со стороны ВСУ остаётся прежним. Об этом врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил 17 ноября в интервью РИА Новости.

ПВО Mil.ru

По его словам, количество обстрелов после вхождения республики в состав РФ не увеличилось. ВСУ не прекращают попытки обстреливать территорию ЛНР, но эти попытки пресекаются. ПВО работает достаточно эффективно.

«Насколько мне известно, наши вооружённые силы в общем-то достаточно плотно закрыли, как это говорят, небо», — сказал Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ЛНР исключил необходимость перемещения людей за пределы республики.

Читайте также: Пасечник: речи о перемещении жителей из ЛНР быть не может