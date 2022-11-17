Киев, 17 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. После рассмотрения петиции с требованием полной блокировки издания «Страна. ua» глава режима Киева В. Зеленский дал поручение секретарю так называемого Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) киевского режима Алексею Данилову принять необходимые меры для этого. Об этом 17 ноября говорится в опубликованном на сайте главы режима Киева ответе на петицию.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

«Петиция направлена секретарю Совета национальной безопасности и обороны … Алексею Данилову с просьбой рассмотреть поднятые в ней вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать инициатора о результатах», — говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил, что ранее СНБО киевского режима два раза вводил санкции в отношении основателей сайта и блокировал связанные с указанным изданием интернет-ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что киевский режим аннулировал разрешения на работу не менее чем шести журналистам, в том числе — телеканалов CNN и Sky News, за их репортажи о Херсоне.