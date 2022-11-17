Вашингтон, 17 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Вопрос о продолжении и объёмах поддержки Киева вызывает споры у западных партнёров режима Зеленского. Пока нет никаких признаков ослабления конфликта на территории б. УССР, страны Североатлантического альянса думают над тем, как поставлять оружие киевскому режиму и в то же время не позволить своим запасам истощиться до такой степени, чтобы это могло поставить под угрозу их собственные силы обороны. Об этом со ссылкой на источник в НАТО сообщили обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Я думаю, теперь все достаточно обеспокоены», — подчеркнул представитель НАТО.

Авторы публикации отмечают, что хотя решения о военной помощи Киеву принимаются отдельными членами альянса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно высказывался о необходимости продолжения помощи режиму Зеленского.

Подобные дискуссии о том, как лучше подготовиться и увеличить производство необходимого военного оборудования, ведутся и в Вашингтоне. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган заявил, что запасы вооружения Пентагона ограничены.

«НАТО на самом деле не планирует вести подобные конфликты, и под этим я подразумеваю войны со сверхинтенсивным использованием артиллерийских систем и большого количества танковых и артиллерийских снарядов. Мы никогда не были готовы к такого рода войне», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джозефа Байдена запросила у Конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Уточняется, что вся выделенная Киеву денежная помощь пойдёт на оборонную технику.

Напомним, с начала российской спецоперации на территории б. УССР США уже выделили Киеву на помощь в сфере безопасности в общей сложности более $18,6 млрд.

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