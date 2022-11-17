Рим, 17 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Чуть менее полутора миллионов несовершеннолетних в Италии живут в «абсолютной бедности», таковы опубликованные 17 ноября результаты исследования Save The Children.

Нищета

Речь идет о 14,2% всех детей в стране. В экономически менее благополучных южных регионах Италии этот показатель достигает 16%.

Проблемы с качественным питанием, полноценным доступом к медицинским услугам. вызываемые нищетой психологические проблемы несовершеннолетних ставят под угрозу здоровье нации, отметили эксперты.