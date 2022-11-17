Ростов-на-Дону, , 14:38 — REGNUM Запланированный на конец ноября визит президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Москву заставляет Запад вместе с США понервничать. Официальная причина визита — открытие памятника Фиделю Кастро. Однако очевидно, что руководители двух стран обсудят определённые стратегические вопросы. В том числе, касающиеся многополярности мира. Такого мнения придерживается ростовский политолог Дмитрий Абросимов, комментируя 17 ноября предстоящий визит Диас-Канеля.

Владимир Путин с Председателем Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. 2018 Kremlin.ru

«Куба в этом отношении вообще нервирует Запад, и особенно Соединенные Штаты. Равно как и Россия, она не намерена выполнять чужие указания. Невмешательство во внутреннюю политику — один из краеугольных камней кубинской политики. И тот факт, что Мигель Диас-Канель Бермудес посещает нашу страну именно в то время, когда на Россию пытаются наклеить ярлык страны-изгоя, говорит о многом», — высказал мнение на своей странице в социальных сетях Абросимов.

Политолог перечислил список дружественных России стран, который достаточно широк. В их числе — Индия, Белоруссия, Бразилия, Перу, Ирак.

«Просто [президент России] Владимир Путин ориентирует развитие нашей страны не на подчинение чьим-то интересам, а на взаимовыгодное сотрудничество. Англосаксы, чья колониальная политика была построена на грабеже других стран, упорно пытаются это игнорировать. Но неизбежное наступает — мир становится многополярным», — уверен Дмитрий Абросимов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил визит президента Кубы в Москву на предстоящей неделе. По его словам, «действительно готовятся контакты двух глав государств», так как Куба является важным партнёром России.

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