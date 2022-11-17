Белград, 17 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Сербский теннисист, 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что ждёт возможности сыграть на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в 2023 году. Об этом 17 ноября сообщает Eurosport.

Carine06 Новак Джокович

Как сообщало ИА REGNUM, Джокович получил разрешение на участие в Australian Open, ему выдали временную визу в Австралию.

«Считаю, это прекрасный новогодний подарок. С нетерпением жду возможности поехать в Австралию и надеюсь хорошо провести ещё один Australian Open», — сказал Джокович.

Напомним, в январе 2022 года Джоковича отстранили от Australian Open и депортировали из Австралии из-за того, что он не был вакцинирован от COVID-19.