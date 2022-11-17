Пасечник: речи о перемещении жителей из ЛНР быть не может
Луганск, 17 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Речи о перемещении жителей из Луганской Народной Республики идти не может, заявил 17 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
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Глава ЛНР Леонид Пасечник
«На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Ещё раз повторяюсь, ситуация (на фронте) сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдёт», — сказал он РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник заявил, что почти всю территорию Луганской Народной Республики контролируют российские военные, ВСУ занимают три небольших населённых пункта.
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