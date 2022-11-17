Луганск, 17 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Речи о перемещении жителей из Луганской Народной Республики идти не может, заявил 17 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

kremlin.ru Глава ЛНР Леонид Пасечник

«На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Ещё раз повторяюсь, ситуация (на фронте) сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдёт», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник заявил, что почти всю территорию Луганской Народной Республики контролируют российские военные, ВСУ занимают три небольших населённых пункта.

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