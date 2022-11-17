Москва, 17 ноября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Зхарова предложила Зеленскому взяться за наркоманов после взяточников. Так она прокомментировал в своём Telegram-канале его заявление о том, что в б. УССР «нет коррупции».

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Представитель МИД РФ напомнила, что Зеленский провозгласил, что с территории б. УССР уехали все коррупционеры.

«Судя по всему, не в них была проблема. Пора браться за наркоманов», — посоветовала Захарова Зеленскому.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что на территории б. УССР больше нет никакой коррупции. Все коррупционеры уехали.

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