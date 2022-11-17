Галич, Костромская область, 17 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В городе Галиче Костромской области местные предприниматели и краеведы хотят установить деревянную скульптуру идола высотой в человеческий рост. Они обратились к местным властям, чтобы определить место установки идола, но получили отказ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пауль Клее. Парк идолов. 1939

Прообразом скульптуры стал артефакт, найденный в Галичском уезде в 1836 году. Крестьяне нашли клад, в котором помимо прочих предметов были спрятаны два языческих идола, изготовленных из медного сплава. На голове у одного из них закреплены полумесяцы, у другого — языки пламени. Историки полагают, что находки относятся к XIII веку до нашей эры.

«Больше подобных вещей в России не находили, эти идолы бесценны. О галичском кладе постоянно говорят российские историки, но в нашем городе нет ни одного памятника, связанного с этим. Наша цель — не заставить кого-то молиться на идола, но показать, что в истории Галича было много интересного. Это должно привлечь туристов», — сказал руководитель Галичского краеведческого общества Вадим Михницкий.

Репродукцию «лунного» идола высотой 1,5 метра на собственные средства выполнил местный предприниматель Павел Веселов. Краеведы попросили местные власти определить место установки идола, но получили отказ. Сейчас скульптура хранится в выставочном зале общественной организации «Костромская старина». Авторы идеи намерены продолжить добиваться ее установки.