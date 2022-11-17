Костромские краеведы просят власти установить скульптуру языческого идола
Галич, Костромская область, 17 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В городе Галиче Костромской области местные предприниматели и краеведы хотят установить деревянную скульптуру идола высотой в человеческий рост. Они обратились к местным властям, чтобы определить место установки идола, но получили отказ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Прообразом скульптуры стал артефакт, найденный в Галичском уезде в 1836 году. Крестьяне нашли клад, в котором помимо прочих предметов были спрятаны два языческих идола, изготовленных из медного сплава. На голове у одного из них закреплены полумесяцы, у другого — языки пламени. Историки полагают, что находки относятся к XIII веку до нашей эры.
Репродукцию «лунного» идола высотой 1,5 метра на собственные средства выполнил местный предприниматель Павел Веселов. Краеведы попросили местные власти определить место установки идола, но получили отказ. Сейчас скульптура хранится в выставочном зале общественной организации «Костромская старина». Авторы идеи намерены продолжить добиваться ее установки.
Справка: всего в составе Галичского клада было найдено более 14 культовых предметов. Часть из них хранятся в частных коллекциях. Так называемый «лунный» идол хранится в Государственном историческом музее Москвы, «пламенеющий» — в Эрмитаже. Вероятно, с помощью этих предметов шаман совершал обряды.