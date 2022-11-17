Сан-Сальвадор, 17 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. С 18 ноября Сальвадор будет покупать по одному биткоину в день. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал президент страны Найиб Букеле.

Presidencia.gob.sv Найиб Букеле

«Мы будем покупать по одному биткоину каждый день, начиная с завтрашнего дня», — написал Букеле.

Биткоин в Сальвадоре легализован с 7 сентября 2021 года: латиноамериканское государство первым в мире легализовало данную криптовалюту.