Караганда, Казахстан, 17 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Карагандинской области Казахстана запущено строительство вторых путей на железнодорожном участке между посёлком Мойынты и станцией Достык у границы с Китаем. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба правительства республики.

Wassily, Zscout370 Казахстан

Отмечается, что планируемая протяженность новой линии составляет 836 км. Её возводят для увеличения грузопотока при экспорте казахстанской продукции и международном транзите грузов. По пути будет возведено 419 искусственных сооружений, в том числе пять мостов.

Во время церемонии запуска объекта к участникам по телемосту обратился премьер-министр страны Алихан Смаилов.

«Сегодня мы даём старт крупнейшему железнодорожному проекту. Он позволит увеличить пропускную способность участка в пять раз — с 12 до 60 пар поездов, а также полностью снимет вопросы перевозок казахстанских экспортёров в этом направлении», — отметил глава правительства Смаилов.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сентябре 2021 года заявил о важности для экономики республики транзита из Китая. Он объявил, что для расширения грузопотока будет построена железнодорожная ветка Мойынты — Достык. Её стоимость оценивается в $2 млрд.