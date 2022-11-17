Лампедуза , Италия, , 14:10 — REGNUM В Италии и Тунисе арестованы 18 человек, подозреваемых в причастности к организации незаконных перевозок нелегальных мигрантов, передают итальянские СМИ 17 ноября.

Мигранты Stabilisation UnitDFID

По данным следствия, мигрантов перевозили на лодках вместимостью до 30 человек, стоимость «билета» составляла до 5000 евро, а время поездки из Туниса до южных берегов Италии не превышало четырех часов.

При этом никаких «гарантий» у «пассажиров» не было, и при встрече с катерами патрульных служб их просто «выбрасывали за борт», сообщили правоохранители.

Лидеры нового правоконсервативного правительства Италии, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.