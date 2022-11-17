Лампедуза , Италия, 17 ноября 2022, 14:10 — REGNUM В Италии и Тунисе арестованы 18 человек, подозреваемых в причастности к организации незаконных перевозок нелегальных мигрантов, передают итальянские СМИ 17 ноября.

Мигранты
Мигранты
Stabilisation UnitDFID

По данным следствия, мигрантов перевозили на лодках вместимостью до 30 человек, стоимость «билета» составляла до 5000 евро, а время поездки из Туниса до южных берегов Италии не превышало четырех часов.

При этом никаких «гарантий» у «пассажиров» не было, и при встрече с катерами патрульных служб их просто «выбрасывали за борт», сообщили правоохранители.

Лидеры нового правоконсервативного правительства Италии, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.