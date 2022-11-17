Париж, 17 ноября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Сенат Франции, в котором доминирует правая оппозиция, проголосовал в первом чтении после национального собрания за поправки к бюджету, передает BFM TV.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний парламента Франции

Голосование за второй законопроект о финансах после нескольких изменений прошло в Сенате с 251 голосами «за» и 28 голосами «против».

Депутаты и сенаторы теперь попытаются согласовать общий вариант текста в совместной комиссии. В тексте предлагается «расширить бюджет на 2,5 миллиарда евро», в том числе 1,8 миллиарда евро для финансирования чрезвычайной проверки энергии для домохозяйств. И исключительная помощь в размере 230 миллионов евро для устранения «слепой зоны» домашнего отопления. Пакет в 440 миллионов евро должен профинансировать продление на две недели скидки на топливо для жителей страны в размере 30 центов за литр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Франции Météo France предупредила о сильном шторме на северо-западе страны.

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