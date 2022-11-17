Херсон, , 14:09 — REGNUM Профилактические медицинские осмотры детей начались в Херсонской области. Об этом сообщается 17 ноября в телеграм-канале врио губернатора Владимира Сальдо. Осмотры проводятся в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина.

Врач Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Осмотры проводят специалисты из других регионов России — в Херсонскую область прибыли бригады медиков вместе с 11 передвижными лабораториями, оснащёнными всем необходимым медицинским оборудованием.

Каждого ребёнка осматривают семь врачей-специалистов, производят забор анализов, снимают кардиограммы и проводят ультразвуковые обследования.

«Наверное это такая добрая традиция, но уже на современном оборудовании, которая даёт возможность глубинного изучения здоровья и развития ребёнка», — прокомментировал Сальдо.

Добавим, что с текущей недели стартовали профилактические осмотры детей в детских садах и школах Генического района. Также со следующей недели медики начнут объезд населённых пунктов в других районах Херсонской области.

В общей сложности медики планируют осмотреть не менее 80 тысяч детей.