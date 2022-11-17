Москва, 17 ноября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Решения, принятые на XX съезде Коммунистической партии Китая (КПК), создали новые возможности для дальнейшего развития отношений России и КНР. Об этом российский посол в Китае Игорь Моргулов заявил 17 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Он отметил, что важнейшее внутриполитическое событие КНР имеет прямую проекцию на двусторонние отношения с Россией как минимум по двум аспектам.

Во-первых, после решений съезда социально-политическая стабильность в Китае будет становиться прочнее. Выдвинутая программа комплексной стратегической модернизации на десятки лет определит содержание и динамику преобразований во всех сферах государственного строительства.

Китай для России — ближайший сосед, на протяжении многих лет — главный торговый партнёр, напомнил дипломат.

«Соответственно, стабильность и процветание КНР очень важны для нас, они открывают новые возможности для российско-китайских отношений», — добавил Моргулов.

Во-вторых, у России и Китая общее видение ключевых проблем современности. Оба государства хотят жить в свободном от гегемонии мире, на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, ХХ съезд Компартии Китая проходил в Пекине с 16 по 22 октября.

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