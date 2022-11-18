Москва, , 13:57 — REGNUM С 1 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». В связи с большой популярностью, а также с высокой социальной значимостью, срок олимпиады продлен еще на неделю — поучаствовать в ней и проверить знания о правилах поведения на дорогах можно до 27 ноября включительно на образовательной платформе Учи. ру.

Дорога Government-nnov.ru

В онлайн-мероприятии уже приняли участие более 3 млн учеников 1-9 классов.

«В этом году мы постарались сделать олимпиаду «Безопасные дороги» еще более полезной и близкой к реальности школьников. Главное изменение — теперь учеников ждут четыре обязательных тренировочных задания, только после которых можно приступить к решению олимпиады. Это уравнивает шансы всех участников дать верные ответы и несет дополнительную образовательную ценность. Ребят ждут новые локации и ситуации, например, подготовка к поездке на велосипеде. Многие темы заданий представлены в новом прочтении, чтобы олимпиаду было интересно проходить как вновь присоединившимся школьникам, так и тем, кто участвовал в предыдущих олимпиадах», — отметила генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи. ру Илья Паршин.

Например, в Бурятии свои знания проверили уже свыше 8,9 тыс. школьников, и эта цифра с каждым днем продолжает расти. Задания онлайн-состязания сделаны в игровом формате. Чтобы ребятам было интересно, используется современная компьютерная графика и дизайн.

«Она очень красочная, захватывающая, и дети очень внимательно ее проходят, не отвлекаются. В то же время отрабатываются навыки правил дорожного движения», — рассказала учитель начальных классов школы № 65 города Улан-Удэ Екатерина Николаева.

Выполнить задания олимпиады можно и дома вместе с родителями. Так мамы и папы имеют возможность не только увлекательно провести время со своим ребенком, но и освежить в памяти правила дорожного движения, а, возможно, и узнать что-то новое.

«Ежегодно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Бурятии ремонтируют сотни километров дорог. Устанавливаются светофоры, знаки, обустраиваются тротуары, искусственные неровности, наносится разметка, но основным гарантом безопасности может быть только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и пешеходами, и водителями. Именно для этого и проводится эта онлайн-олимпиада», — отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

В Брянской области в интерактивной олимпиаде «Безопасные дороги» уже приняли участие более 25,7 тыс. школьников.

«Очень увлекательно было выполнять задания! Я очень радовался правильным ответам ― на все вопросы ответил правильно с первого раза! Даже не заметил, как время прошло», — рассказал ученик 2-го класса одной из брянских школ Захар Иванов.

К выполнению заданий с радостью подключаются и родители.

«Такие мероприятия очень полезны для детей. Задания онлайн-олимпиады составлены таким образом, чтобы школьник сам смог проанализировать ситуацию, подумать и принять нужное решение», — говорит мама школьницы Ирина Черницкая.

Проверить знания правил дорожного движения благодаря участию в олимпиаде смогли уже свыше 44,2 тыс. школьников из Чечни.

Параллельно в образовательных учреждениях республики проводятся открытые уроки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В них приняли участие представители Госавтоинспекции региона и общественники. Один из таких уроков состоялся в селе Радужное Грозненского муниципального района.

«Я с удовольствием участвую в олимпиаде по ПДД на платформе Учи. ру. Задания бывают интересные, разнообразные, а перед прохождением можно пройти обучение и проверить себя», — отметила ученица 4 класса Лейла Умхаева.

Напомним, для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи. ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Решить задания можно в домашних условиях при участии родителей.

«По сравнению с предыдущими сезонами олимпиады, количество задач сократилось, зато появилось более четкое распределение по возрастным группам: с 1 по 4, с 5 по 6, и с 7 по 9 классы. В сценариях используются новые локации и ситуации, приближенные к обстоятельствам реальной жизни, например: «переходим большой регулируемый перекрёсток», «готовимся дома к поездке на велосипеде. Это делает задания более наглядными, интересными и практичными», — сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская онлайн-олимпиада проводится уже третий год подряд. Ее организаторами выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».