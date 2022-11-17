Пасечник заявил, что речи об эвакуации жителей ЛНР не идёт
Луганск, 17 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике не планируется перемещение жителей, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.
Lug-info.com
Глава ЛНР Леонид Пасечник
В интервью РИА Новости он рассказал, что ситуация на фронте сложная, однако до вывоза жителей в безопасные места дойти не должно.
«На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Ещё раз повторяюсь, ситуация сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдёт», — сказал Пасечник.
По его словам, ВСУ концентрируют по направлению республики личный состав и технику, однако военнослужащие ЛНР готовы дать отпор.