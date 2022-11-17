Токио, 17 ноября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Возможность упрощения процесса экспорта летальных видов оружия рассматривают в настоящее время власти Японии. Об этом 17 ноября сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Японии

По информации последних, власти страны для этого могут начать указывать одним из условий для экспорта вооружений «повышение сдерживающего потенциала другой страны, которое внесет вклад в усиление безопасности Японии».

При этом в 2014 году правительство Японии официально отказалось от действовавшей почти 50 лет политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий и ввело жесткий регламент в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что баллистическая ракета малой дальности, запущенная северокорейскими военными утром 17 ноября, упала вблизи восточного побережья Корейского полуострова.