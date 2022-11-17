Горно-Алтайск, 17 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Штаб по вопросам частичной мобилизации в Горно-Алтайске утвердил перечень мер по поддержке семей участников специальной военной операции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Правительство Республики Алтай Проводы мобилизованных в Республике Алтай

В частности, одобрено решение о внеочередном зачислении детей военнослужащих в детские сады без очереди. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии городского совета депутатов 29 ноября.

Кроме этого, предложено освободить родителей от платы за муниципальные дошкольные учреждения, обеспечить школьников 5-11 классов бесплатным питанием.

«Обозначенные меры поддержки будут распространяться на членов семей всех участников СВО без исключения», — подчеркнули в мэрии.

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