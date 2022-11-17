Владивосток, 17 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Власти Приморья внесли изменения в нормативные документы, определяющие материальное обеспечение участников спецоперации. Изменения коснулись добровольцев, подписавших контракт после 20 сентября, и приморцев, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

Дополнительное снаряжение для участников СВО

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Расширился список мобилизованных, которые получат единовременную выплату в 150 тыс. рублей. Теперь поддержка будет предоставлена всем мобилизованным с Приморья, без учёта наличия у них местной регистрации.

«Деньги будут перечислены на счёт военнослужащего после того, как он напишет заявление о предоставлении единовременной материальной помощи, а его воинская часть передаст это заявление в центр социальной поддержки населения по Приморью», — пояснили специалисты.

На сегодняшний день предоставлены данные по 84% мобилизованных.

Также изменения коснулись добровольцев, подписавших контракт после 20 сентября, — теперь они также могут рассчитывать на выплату в 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области начались региональные выплаты раненым участникам спецоперации.