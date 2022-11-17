Мариуполь, ДНР, 17 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Временный мост соединил два берега реки Кальмиус в Мариуполе (ДНР). По переправе запустили транспортное сообщение.

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

Временная переправа расположена между пост-мостом и Горбатым мостом. По ней открыто движение как для пассажирского, так и для грузового транспорта, пишет «Донецкое агентство новостей». На объекте трудились дорожные рабочие из Санкт-Петербурга.

Переправа позволит разгрузить трафик между районами Мариуполя, став частью маршрута, соединяющего в одну логистическую цепочку транспортные потоки между Ростовом-на-Дону, Херсоном и Крымом.

ИА REGNUM сообщало, что разрушенный киевскими боевиками пост-мост в Мариуполе, расположенный в районе металлургического комбината «Азовсталь», будет восстановлен в течение двух лет. Мост был построен в 1963 году, но весной 2022 года был разрушен киевскими боевиками.