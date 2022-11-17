Москва, 17 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В октябре 2022 года годовая инфляция в 19 странах еврозоне ускорилась до рекордных 10,6% против 9,9% по итогам сентября. Такие данные 17 ноября представил Евростат .

(сс) UNMEER Борьба с эболой

Самая высокая инфляция в октябре зафиксирована в Эстонии (22,5%), Литве (22,1%) и Венгрии (21,9%), самая низкая — во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7,4%).

За октябрь потребительские цены в еврозоне в среднем выросли на 1,5%. При этом отмечается, что год назад в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 4,1% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле ускорилась до 8,9%.

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