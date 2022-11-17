Красноярск, , 14:00 — REGNUM Несовершеннолетний житель Красноярска задержан по подозрению в убийстве мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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12 ноября в следственные органы поступила информация о том, что в медучреждении скончался 36-летний мужчина с огнестрельными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В результате совместной работы следователей, криминалистов и полицейских удалось установить, что к преступлению причастен 16-летний житель Красноярска. Его задержали в кратчайшие сроки.

По версии следствия, вечером 11 ноября нетрезвый подросток приехал в район СНТ «Звёздочка», чтобы переночевать на даче, принадлежащей его семье. На территории дачного общества он незаконно проник в один из домов, откуда похитил гладкоствольное охотничье оружие и патроны.

На улице около одного из домов юноша увидел припаркованный автомобиль «Хонда». Он решил угнать автомобиль и похитить находящееся в нём имущество. Злоумышленник выстрелил в окно машины и в замок зажигания.

Юношу, пытавшегося завести автомобиль, окликнул собственник транспортного средства. После этого подозреваемый напал на мужчину и не менее шести раз выстрелил в его сторону. Пострадавший получил огнестрельные ранения в область задней поверхности грудной клетки, правой стопы, поясничной и брюшной полости. Подросток завёл автомобиль и скрылся с места происшествия.

Очевидцем произошедшего стал знакомый потерпевшего. Он сообщил об этом в правоохранительные органы. Раненого мужчину доставили в больницу. Несмотря на помощь медиков, он скончался.

Юношу задержали и допросили. 17 ноября суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время красноярцу предъявят обвинение.

Против него также возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226 УК РФ («Хищение оружия и боеприпасов»), п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным краевого главка МВД, за 10 месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 38 334 преступления, в том числе 195 убийств.

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