Луганск, , 13:58 — REGNUM Киевские войска концентрируют в направлении ЛНР военную технику, сообщил 17 ноября врио главы республики Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник Цитата скриншот с сайта youtube, su1945

По его словам, военнослужащие ЛНР готовы отразить атаки. Пасечник рассказал, что в республике знают, что киевские войска концентрируют личный состав и технику в направлении Луганской Народной Республики, однако «мы готовы отразить эти атаки», приводит слова врио главы РИА Новости.

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