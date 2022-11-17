* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Учреждения, отвечающие за национальную безопасность США, заявили, что установление контроля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Афганистаном способствовало росту насилия и возникновению гуманитарного кризиса, а также создало угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Телеканал Fox News сообщил, что после почти 15 месяцев контроля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Афганистаном, руководители ФБР и Национальной разведывательной службы США представили комитету внутренней безопасности палаты представителей США исследование, в котором показано, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет угрозу национальной безопасности США.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что агентство «по-прежнему обеспокоено захватом Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Рай отметил, что цель международных террористических организаций, таких как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их филиалы по всему миру, «состоит в том, чтобы осуществить или спровоцировать массовые теракты в Америке».

Кристин Абизейд, директор контртеррористического центра Национальной разведывательной службы США, заявила, что «одно из отделений «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане по-прежнему планирует атаковать США».

Абизейд считает «насильственный экстремизм» угрозой для Запада и сказала, что это может способствовать «ухудшению гуманитарных условий в таких регионах, как Афганистан, Сомали и Йемен».

Она добавила, что сейчас создаётся впечатление, что отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переключилось на деятельность за пределами Афганистана.

Напомним, после вывода американских войск из Афганистана ряд официальных лиц и учреждений США предупредили об опасности, которую талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут представлять для Соединённых Штатов и других стран.