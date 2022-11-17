Калуга, 17 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Третьего ребенка родила в 17 лет самая молодая мама Калужской области. Об этом 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Всего с января по октябрь 2022 года в Калужской области родился 7061 ребенок. В 21% случаев или каждый пятый младенец стал третьим ребёнком в семье. Самой возрастной жительнице области, ставшей в 2022 году многодетной мамой, исполнилось 48 лет, а самой юной — только 17.

Pixabay.com Младенец

Обновленная статистика управления калужского областного ЗАГС связана со стартом акции «Многодетная семья — будущее России». При рождении третьего ребенка семье будет вручаться поздравление. Акция организована управлением ЗАГС Калужской области и региональным отделением Союза женщин России при поддержке министерства труда и социальной защиты области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по статистике многодетными матерями хотели бы стать 37% женщин, иметь трёх детей — 28%, четырёх и более детей — 9%. Между тем, около половины жителей России или 48% молодого и среднего возраста (18−45 лет) вообще не хотят заводить детей.