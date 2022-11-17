Москва, , 13:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе Совета по правам человека (СПЧ), соответствующий документ опубликован 17 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин подписывает указ Archive.government.ru

Так, из списка были исключены в том числе Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Игорь Каляпин и Екатерина Винокурова.

В обновленный состав СПЧ включен военный корреспондент Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и ряд других деятелей. Всего в СПЧ входят с сегодняшнего дня 10 человек.