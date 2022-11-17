Бишкек, , 13:54 — REGNUM Депутат Акбокон Таштанбеков в ходе заседания парламента Киргизии поинтересовался у председателя госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева, как тот оценивает вероятность вхождения Узбекистана в Евразийский экономический союз.

Европейский союз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Или, может быть, следует ожидать, что будет создан другой союз, в котором будут единая валюта и единый парламент — как в Евросоюзе?», — спросил народный избранник.

На это Ташиев ответил, что предполагает, что когда-нибудь страны Туркестанского региона создадут свой союз.

«Мы тоже надеемся, что через несколько десятилетий между нашими республиками не будет физических границ и вооружённых конфликтов. Но сейчас нужно закрепить юридические границы, раз появилась такая возможность», — подытожил глава спецслужб Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 11 декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в рамках Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Отметим, в 2021 году товарооборот Узбекистана с ЕАЭС достиг $12,8 млрд (772,5 млрд рублей), что на $2,97 млрд (179,3 млрд рублей) или на 30,2% больше показателя 2020 года. При этом доля стран Союза в общем объеме товарооборота Узбекистана выросла за год с 27,1% до 30,4%.

Узбекистан экспортирует в страны ЕАЭС продукцию текстильной, автомобильной, электротехнической отрасли и плодоовощную продукцию. А импортирует металлопродукцию, нефтепродукты, древесину, машины и оборудование, химическую продукцию и продовольствие.