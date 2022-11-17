Чебоксары, , 13:53 — REGNUM В Чувашии за помощь в задержании чебоксарца, который увёл с территории школы ребёнка, наградили студента и школьницу. Памятный знак, благодарность и подарки переданы от общественного совета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Награда общественного совета при МВД по Чувашии https://21.мвд. рф

В ведомстве наградили студента и школьницу, которые утром 10 ноября помогли правоохранителям в поимке 38-летнего чебоксарца: мужчина увёл 10-летнего ученика от школы по улице Эльгера. Первой тревогу забил классный руководитель, которой ученица рассказала, что мальчик шёл с каким-то мужчиной.

После этого был организован розыск ребёнка, к которому подключились патрульные экипажи и старший брат школьника.

«Именно он заметил на улице незнакомца, который вёл братишку за руку, и оттолкнул мужчину, после чего тот скрылся, но оперативно был задержан полицейскими», — отмечается в сообщении.

В министерстве отмечают, что 38-летний чебоксарец, находящийся на психиатрическом учёте, был в неадекватном состоянии и не смог пояснить мотивы поступка.

Студенту от общественного совета при МВД по Чувашии вручили памятный знак за »смелые и решительные действия», а школьнице — благодарность и подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было присвоено посмертно звание Героя России уроженцу Алатырского района Чувашии Александру Старчкову, который погиб при проведении специальной военной операции. Ценой своей жизни он спас 12 человек.

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