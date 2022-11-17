Москва, , 13:52 — REGNUM В обновлённый состав Совета по правам человека при президенте России вошёл военный корреспондент Александр Коц. Соответствующий указ 17 ноября подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, в состав Совета вошёл журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, а также несколько общественников, в частности, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Также из состава Совета исключаются журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе.