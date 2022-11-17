Киев, 17 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Взрывы прогремели на объектах газодобывающей инфраструктуры на захваченной Киевом территории б. УССР, несколько объектов при этом были разрушены. Об этом 17 ноября сообщает компания киевского режима по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз» в своём телеграм-канале.

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«Сегодня утром [российские военные] совершили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО «Укргаздобыча» на востоке [территории б. УССР]», — говорится в сообщении.

Также указывается, что возникший в результате этого пожар был ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Черёмушках Омской области состоялась очередная отправка в зону специальной военной операции (СВО) военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.