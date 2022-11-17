Москва, 17 ноября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предложил руководству минздрава Уганды содействие для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола и нормализации эпидситуации в стране, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

(сс) UNMEER Борьба с эболой

Также Роспотребнадзор готов обеспечить поставки российской вакцины «ЭпиВакЭбола» и направить в Уганду специалистов из научных организаций с опытом работы в очагах опасных инфекций.

При этом отмечается, ведомство проводит мониторинг эпидемической ситуации по лихорадке Эбола в Уганде для предотвращения завоза инфекции на территорию России.

Как сообщает ИА REGNUM, в Уганде в сентябре 2022 года подтверждено 140 случаев заражения и 55 летальных исходов.

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