Новосибирск, , 14:02 — REGNUM Пенсионеры превращаются в «вечных» должников зачастую вследствие низкого уровня финансовой грамотности. Для того, чтобы спокойно оплачивать кредит, ежемесячный платёж не должен превышать четверти доходов заёмщика. Определить конкретную сумму заёмщики должны самостоятельно, учитывая особенности своего финансового положения. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказала руководитель проекта «Финансовая грамотность», кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления Елена Клецова.

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«Примерно четвёртая часть бюджета — это допустимый риск. Больше — это уже, конечно, достаточно трудно для любого заёмщика. У каждого есть свои особенности. Кто-то может отказывать себе в расходах, кому-то это делать крайне сложно. Поэтому есть примеры, когда люди берут на себя слишком большие обязательства по обслуживанию займов и попадают в категорию «вечных» должников. Обладая достаточным уровнем знаний в области финансовой грамотности, заёмщик имеет возможность сравнить условия займов, выбрать для себя наиболее удобный по размеру платежа и меньшей переплате, а может и вовсе воспользоваться предложениями банков по кредитным картам без оплаты процентов, — отметила эксперт. — Безусловно, нужно постоянно повышать уровень финансовой грамотности. Сделать это можно абсолютно бесплатно. В настоящее время государством уделяется особое внимание этому вопросу».

Напомним, что президент России Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, и они потом превращаются в вечных должников, из них «пьют кровь до гробовой доски». Глава государства подчеркнул, что это нужно прекратить.

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