Челябинск, 17 ноября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Челябинская область к концу года получит ещё 17 машин для медицинских работников. Об этом сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

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Из них один реанимобиль и 16 автомобилей скорой помощи. Всего с начала года для медорганизаций региона было приобретено 117 подобных автомобилей.

За 2023–2024 годы на Южном Урале ждут дополнительно 111 легковых автомобилей для медиков, добавили в минздраве.