Анкара, 17 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Строительство атомной электростанции в турецком городе Синоп обсуждают президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 17 ноября Эрдоган заявил журналистам в самолёте по возвращении из Индонезии.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Я обсуждаю с господином Путиным вопрос о Синопе. Мы надеемся построить там четыре реактора», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что через 2-3 года будет завершено строительство АЭС «Аккую».

По его словам, после строительства этих двух станций у Турции больше не будет проблем с энергией, и тогда страна сможет начать экспортировать энергию.