Белгород, , 15:03 — REGNUM Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяли сотрудники правоохранительных органов в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября сообщила официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным оперативников, двое местных жителей приобретали и хранили оружие для дальнейшего сбыта. На территории частного домовладения изъято две единицы огнестрельного оружия (АКМ-74), а также около 400 патронов к ним.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Фигуранты подписали обязательство о явке.