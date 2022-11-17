Белгород, 17 ноября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяли сотрудники правоохранительных органов в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября сообщила официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным оперативников, двое местных жителей приобретали и хранили оружие для дальнейшего сбыта. На территории частного домовладения изъято две единицы огнестрельного оружия (АКМ-74), а также около 400 патронов к ним.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Фигуранты подписали обязательство о явке.