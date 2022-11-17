Архангельск, , 13:43 — REGNUM Проект бюджета Архангельской области на 2023 год инерционен и нацелен лишь на латание структурных дыр, которых становится только больше. Об этом в беседе с корреспондентом иа заявил депутат областного собрания, член фракции КПРФ Леонид Таскаев.

Архангельск Николай Гернет © ИА REGNUM

«Консервативный сценарий бюджета, которым бахвалится областная власть, вообще мало что может решить, только попытаться законсервировать и без того неблагоприятное состояние области. С точки зрения экономического развития, конечно, — сказал парламентарий. — При обсуждении проекта бюджета на 2023 год на мой прямой вопрос о том, что было сделано для увеличения доходной части регионального бюджета, внятного ответа я не получил. Собственно, региональное финансовое ведомство ничего толкового, насколько я знаю, уже давно не предлагает, любые проблемы пытаясь решить за счет внешних заимствований, по сути, вынуждая регион буквально жить в долг».

Депутат отметил, что правительству региона было бы разумно уделить внимание повышению доходной части регионального бюджета, но не «попрошайничеством у Москвы», а созданием более широкой производственной базы.

«Проще говоря — вместо приевшейся «доски, трески, тоски» инициировать создание новых производств, естественно зарегистрированных в области, соизмеримых потребностям времени. Перед Россией стоит множество вызовов. В том числе и экономических. Развитием своего производства в нынешних реалиях практически всего, что может понадобится в ходе той же СВО, можно не только бюджетные дыры залатать, но и Родине помочь», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году дефицит бюджета Архангельской области увеличится с 9,5 до 13,6 млрд рублей.