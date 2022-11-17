Архангельск, 17 ноября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Проект бюджета Архангельской области на 2023 год инерционен и нацелен лишь на латание структурных дыр, которых становится только больше. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат областного собрания, член фракции КПРФ Леонид Таскаев.

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

«Консервативный сценарий бюджета, которым бахвалится областная власть, вообще мало что может решить, только попытаться законсервировать и без того неблагоприятное состояние области. С точки зрения экономического развития, конечно, — сказал парламентарий. — При обсуждении проекта бюджета на 2023 год на мой прямой вопрос о том, что было сделано для увеличения доходной части регионального бюджета, внятного ответа я не получил. Собственно, региональное финансовое ведомство ничего толкового, насколько я знаю, уже давно не предлагает, любые проблемы пытаясь решить за счет внешних заимствований, по сути, вынуждая регион буквально жить в долг».

Депутат отметил, что правительству региона было бы разумно уделить внимание повышению доходной части регионального бюджета, но не «попрошайничеством у Москвы», а созданием более широкой производственной базы.

«Проще говоря — вместо приевшейся «доски, трески, тоски» инициировать создание новых производств, естественно зарегистрированных в области, соизмеримых потребностям времени. Перед Россией стоит множество вызовов. В том числе и экономических. Развитием своего производства в нынешних реалиях практически всего, что может понадобится в ходе той же СВО, можно не только бюджетные дыры залатать, но и Родине помочь», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году дефицит бюджета Архангельской области увеличится с 9,5 до 13,6 млрд рублей.