Париж, , 13:43 — REGNUM Метеорологическая служба Франции Météo France предупредила о сильном шторме на северо-западе страны, передает BFM TV.

Шторм Bankoboev.ru

Отмечаются сильные порывы ветра, особенно в регионе Нормандия. Пожарные в Нормандии 23 раза выезжали на борьбу с последствия стихийного бедствия, боролись с подтоплением и убирали упавшие деревья.

Météo France отметила пиковую скорость 145 км/ч в Гранвиле, в Ла-Манше. В глубине страны порывы ветра достигали 92 км/ч. Пиковые скорости от 45 до 60 км/ч ожидаются вечером 17 ноября вдоль Ла-Манша.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация лагеря беженцев проходит в 18-м округе Парижа на бульваре Барбес и бульваре Ла Шапель.

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