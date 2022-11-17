Киев, , 13:41 — REGNUM Киевский минюст подал иск в суд о конфискации активов Виктора Януковича. Об этом сообщила глава департамента санкционной политики ведомства Инна Богатых.

Виктор Янукович ВАДИМ ЧУПРИНА

«Минюст подал сегодня очередной иск о применении санкции о взыскании активов подсанкционного лица в доход [киевского режима]», — написала Богатых в социальной сети.

Она пояснила, что иск подан к Виктору Януковичу, действия которого, по мнению министерства, привели к войне на территории бывш. УССР и «положили начало агрессии РФ».

Она уточнила, что также ждут своей очереди ещё три исковых заявления к другим лицам.