Киев, 17 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Киевский минюст подал иск в суд о конфискации активов Виктора Януковича. Об этом сообщила глава департамента санкционной политики ведомства Инна Богатых.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

«Минюст подал сегодня очередной иск о применении санкции о взыскании активов подсанкционного лица в доход [киевского режима]», — написала Богатых в социальной сети.

Она пояснила, что иск подан к Виктору Януковичу, действия которого, по мнению министерства, привели к войне на территории бывш. УССР и «положили начало агрессии РФ».

Она уточнила, что также ждут своей очереди ещё три исковых заявления к другим лицам.