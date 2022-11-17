Анкара, 17 ноября 2022, 13:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после контактов делегаций России и США в Анкаре получил от главы турецкой разведки информацию, что стороны воздержатся от использования ядерного оружия. Об этом Эрдоган заявил журналистам в самолете по возвращении из Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что темпы боевых действий в рамках специальной военной операции России на территории б. УССР, вероятно, снизятся предстоящей зимой.
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