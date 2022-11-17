Анкара, , 13:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после контактов делегаций России и США в Анкаре получил от главы турецкой разведки информацию, что стороны воздержатся от использования ядерного оружия. Об этом Эрдоган заявил журналистам в самолете по возвращении из Индонезии.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Позвольте мне сказать вам следующее: информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что темпы боевых действий в рамках специальной военной операции России на территории б. УССР, вероятно, снизятся предстоящей зимой.

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