Луганск, , 13:40 — REGNUM О мизерной части территории Луганской Народной Республики, которая остаётся под контролем ВСУ. Об этом 17 ноября заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, под контролем ВСУ остаются небольшое село Белогоровка, которое практически уничтожено, и ещё два маленьких села.

«То есть условно это может быть 1% от всей территории ЛНР. Речь идёт о совершенно мизерном участке территории, [находящемся под контролем ВСУ]», — сказал Пасечник в интервью РИА Новости.

ИА REGNUM сообщало, что 30 сентября, в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. После этого Пасечник выразил уверенность в том, что воссоединение с РФ положит начало бурному развитию Донбасса и станет залогом большого и светлого будущего Луганского края. По его словам, жизнь населения ЛНР будет приведена в соответствие российским стандартам.

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