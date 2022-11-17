Луганск, 17 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. О мизерной части территории Луганской Народной Республики, которая остаётся под контролем ВСУ. Об этом 17 ноября заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

По его словам, под контролем ВСУ остаются небольшое село Белогоровка, которое практически уничтожено, и ещё два маленьких села.

«То есть условно это может быть 1% от всей территории ЛНР. Речь идёт о совершенно мизерном участке территории, [находящемся под контролем ВСУ]», — сказал Пасечник в интервью РИА Новости.

ИА REGNUM сообщало, что 30 сентября, в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. После этого Пасечник выразил уверенность в том, что воссоединение с РФ положит начало бурному развитию Донбасса и станет залогом большого и светлого будущего Луганского края. По его словам, жизнь населения ЛНР будет приведена в соответствие российским стандартам.

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